Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM Жителей Дальнего Востока запугивают очередным фейком о коронавирусе. На этот раз авторы распространили в WhatsApp видеоролик о наличии в защитных масках опасных червей, сообщила на своей странице в Instagram директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Читайте также: Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек сотовой связи для здоровья

Сообщение распространяется среди жителей Сахалина, Приамурья и Хабаровского края с 26 марта. Первыми фейк обнаружили волонтёры Сахалинского отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Автор видео сообщает, что в масках находятся мелкие черви, которые при наличии влаги и пара начинают передвигаться, попадая в дыхательные пути человека. Как утверждает распространитель фейка, таким образом через защитные маски происходит распространение коронавируса.

«Безусловно, все это не имеет никакого отношения к действительности. Фейк распространён с целью запугивания граждан. Лига безопасного интернета обратится в правоохранительные органы в связи с распространением фейка», — написала Мизулина.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Чукотки был оштрафован по решению суда за распространение в мессенджере ложной информации о вреде для здоровья устройств сотовой связи.