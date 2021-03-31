Дамаск, , 03:25 — REGNUM Человек погиб в результате взрыва гранаты в столице Сирии Дамаске, сообщает пресс-служба сирийского министерства внутренних дел.

«Граната взорвалась в руках некоего Кусая Исы, когда он был на улице в районе Рукн-ад-Дин», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате взрыва погиб мужчина, еще семеро человек, которые находились рядом, получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля трое мирных жителей погибли в результате взрыва в сирийской провинции Ракка. По предварительным версиям, взрыв устроил террорист.