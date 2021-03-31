Сиэтл, США, , 03:25 — REGNUM Контракт на поставку 23 авиалайнеров модели 737 MAX 9 заключила с авиакомпанией Alaska Airlines американская корпорация Boeing. Об этом 30 марта сообщается на сайте авиастроительной организации.

В заявлении отмечается, что предварительные договоренности в рамках указанной сделки были достигнуты еще в декабре 2020 года. Ранее Alaska Airlines заказала у Boeing 97 самолетов такой модели. После подписания этого контракта количество заказанных у корпорации авиалайнеров увеличилось до 120.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта польская авиакомпания LOT возобновила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. В ее парке насчитывается пять авиалайнеров этой модели.

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