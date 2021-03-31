Пекин, , 03:22 — REGNUM Сильные пыльные бури с начала марта оказали серьезное влияние на качество воздуха в Китае, снизив процент дней с хорошим качеством воздуха на 0,6 процентных пункта, сообщило Министерство экологии и окружающей среды КНР, передает 30 марта агентство Синьхуа.

В общей сложности 177 городов пострадали от двух песчаных бурь, которые прокатились по северному Китаю с 14 по 19 марта и с 27 по 29 марта текущего года, сообщил на очередной пресс-конференции представитель министерства Лю Юбинь. Песчаные бури пришли из Монголии и двинулись на юг, охватив большую часть северных районов Китая, добавил пресс-секретарь.

Лю отметил, что в основном за песчаные бури ответственны природные факторы. Однако он также сказал, что больше внимания следует уделять защите окружающей среды и укреплению международного сотрудничества, поскольку Земля только одна.