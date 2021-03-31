Южно-Сахалинск, , 03:18 — REGNUM На Сахалин утром 31 марта доставлена крупнейшая за всё время прививочной кампании партия препарата от коронавируса «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В островной регион прибыло ещё 17 900 доз вакцины. Из аэропорта препарат доставили на склад, где обеспечены необходимые требования для его хранения.

Вакцину оперативно распределят по прививочным пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на 30 марта привились от коронавирусной инфекции 37 276 человек. Оба компонента препарата «Спутник V» получили уже 28 300 жителей островного региона.