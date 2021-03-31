Токио, , 03:59 — REGNUM Отсутствие иностранных болельщиков на летних Олимпийских играх в Токио не помешает тенденции к восстановлению японской экономики после пандемии коронавируса. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в опубликованном 31 марта интервью агентству Kyodo.

«Что касается влияния на экономику, то оно будет очень незначительным. Мы сделали некоторые расчёты и пришли к выводу, что это не нанесёт вреда тенденции к восстановлению в Японии», — сказала Георгиева.

Она отметила, что «разнообразная и динамичная» японская экономика не зависит напрямую от доходов, которые должна принести Олимпиада. А стимулирующие меры, предпринятые властями в качестве реакции на пандемию COVID-19, оказались быстрыми и эффективными.

Напомним, что 20 марта организаторы приняли решение проводить Олимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам экономистов исследовательского института Nomura, в результате принятия решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без болельщиков из-за рубежа, экономика Японии недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд).

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