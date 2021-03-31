Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Новый караван мигрантов выдвинулся с Гондураса по направлению к Соединенным Штатам, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что группа мигрантов намерена добраться до Мексики, а затем пересечь американо-мексиканскую границу с целью попасть в США. В состав каравана вошли около 300 человек, включая женщин и детей. Отмечается, что основным препятствием для их продвижения является граница с Гватемалой. Дело в том, что гватемальские власти объявили режим ЧС в связи с пандемией коронавирусной инфекции и закрыли границу с Гондурасом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что вице-президент страны Камала Харрис помогает решить гуманитарный кризис на границе с Мексикой. Кризис был спровоцирован наплывом мигрантов из латиноамериканских стран после прихода к власти в США Джо Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Псаки разъяснила «путаницу» в связи с работой Харрис и миграцией