Салехард, , 03:14 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к нефтедобывающей компании «Ноябрьское». Арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа претензии пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск от управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу к ООО «Ноябрьское» поступил в суд 30 марта 2021 года. При этом в качестве его обоснования заявлен крупный долг — 453 187 217,37 рубля.

В качестве арбитражного управляющего истец предлагает участника саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Третьими лицами в спор приглашены служба судебных приставов, управление Росреестра, управление по вопросам миграции и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ноябрьское» учреждено путём реорганизации в форме выделения в июле 2017 года. По основному виду деятельности занимается добычей сырой нефти. Владелец 100% доли и управляющая компания актива — московское ООО «Центральная геологическая компания» (ЦГК). Доля заложена в банке «Солидарность».

У «Ноябрьского» есть несколько действующих лицензий, в том числе на разведку и добычу полезных ископаемых на Западно-Ноябрьском месторождении в Пуровском районе ЯНАО.