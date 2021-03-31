Дублин, , 03:12 — REGNUM Ограничительные меры, действующие в Ирландии из-за ситуации с коронавирусом, начнут смягчиться с 12 апреля. Об этом заявил ирландский премьер-министр республики Михол Мартин, 30 марта передает национальный телеканал RTE.

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Жителям страны разрешат беспрепятственно передвигаться внутри округов их проживания. Кроме того, власти решили разрешить гражданам встречи между членам двух домохозяйств на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции. Также с указанной даты в стране смогут начать работу строительные организации.

Еще через две недели, с 26 апреля, планируется, что несовершеннолетние получат право заниматься спортом на улице, а число лиц, которым разрешено присутствовать на похоронах, увеличится с 10 до 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта вступил в силу запрет для жителей Словении на посещение стран из так называемого «красного» списка. При этом все пребывающие из этих государств должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус или свидетельство о вакцинации от COVID-19.

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