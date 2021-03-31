Благовещенск, , 03:06 — REGNUM В Приамурье следователи и прокуроры проверят информацию широко растиражированную в соцсетях и СМИ о том, что школьники порезали себе руки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах ведомств.

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Инцидент произошёл в одной из школ Благовещенска. Известно, что несколько учеников пятого класса нанесли себе порезы на руках после просмотра видео в соцсетях.

«В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, даст оценку работе администрации образовательного учреждения, проверит соблюдение законодательства о безопасности при организации учебного процесса», — уточнили в областной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Энгельс Саратовской области назначена доследственная проверка после падения с высоты малолетнего ребёнка.