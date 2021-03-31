Североморск, Мурманская область, 31 марта, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода, провёл в центральной части Средиземного моря противолодочные учения. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

«Экипаж корабля осуществил поиск субмарин с помощью бортового гидроакустического вооружения и уклонился от атаки условного подводного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне фрегат на ходу пополнил запасы топлива от сопровождающего его в походе среднего морского танкера «Вязьма».

Напомним, первый дальний поход новейшего фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» начался 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошёл около 16 тысяч морских миль. В Средиземном море, где он действует при поддержке танкера «Вязьма» и спасательного буксира «Николай Чикер», российский фрегат провёл несколько учений и посетил Алжир, Грецию, Египет, Кипр, Сирию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» 26 марта завершил неофициальный визит в греческий порт Пирей. Российский корабль прибыл в Пирей 23 марта для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню национального освобождения Греции (25 марта).