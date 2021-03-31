Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Не менее 27 американских организаций призвали президента США Джо Байдена провести с российским лидером Владимиром Путиным конструктивные переговоры, сообщает газета The Hill со ссылкой на обращение.

«Как американцы, мы призываем администрацию Байдена решительно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством», — говорится в сообщении.

При этом организации выразили обеспокоенность тем, что президент США допустил непозволительные высказывания в отношении лидера ядерной державы. Они напомнили Байдену об обещании поставить дипломатию в центр внешней политики Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал оскорбительными слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что подобное оскорбление является беспрецедентным за всю историю отношений США и России.

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