Москва, , 02:48 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску к АО «Руснефтегаз» — владельцу двух активов, в том числе по добыче нефти в Томской области и добыче минерального сырья для химической промышленности. Детали вердикта пока неизвестны, решение ещё не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела появилась запись судьи Никифорова — «прекратить производство».

Напомним, претензии к ответчику поступили в суд еще в июне 2020 года. Заседания несколько раз откладывались. Истцом выступило московская строительная компания «ГК «Стройпрогресс», с которой у ответчика общий соучредитель — Альберт Джуссоев. Компания-истец была ранее обанкрочена, ею управляет конкурсный управляющий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аренде «Руснефтегаза» числилась нефтескажина в Томской области, а в собственности есть нефтедобывающее предприятие «Южно-Охтеурское».