Красноярск, , 03:25 — REGNUM В среду, 31 марта, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:25 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 31 марта на 1 апреля ожидается до −6… −3 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В четверг, 1 апреля, в Красноярске до −1… +1 °C днём и −6… −2 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

В пятницу, 2 апреля, в Красноярске ожидается до +3… +6 °C днём. Ночью — до 0… +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15−20 м/с, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе (29 марта — 4 апреля) в Красноярске ожидается переменчивая погода.

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