Пекин, , 02:33 — REGNUM Китайская национальная метеообсерватория обновила синий уровень предупреждения о песчаных бурях, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Песок и пыль охватили с 30 марта части Синьцзяна, Цинхая, Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэбэя, Хэнани, Аньхоя и Цзянсу, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая. Восточная часть Синьцзяна будет поражена песчаными бурями, сообщили в центре.

В Китае существует четырехуровневая цветовая система предупреждения о песчаных бурях, где степень угроза возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному уровню.