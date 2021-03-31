Пекин, , 02:28 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая сообщила, что с конца 2020 года за незаконное пересечение границы было арестовано в общей сложности 7194 человека, что на 326% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Были проведены расследования по 2514 уголовным делам, связанным с действиями, ставящими под угрозу безопасность границ, в результате чего было задержано более 6200 подозреваемых по всей стране благодаря кампании, инициированной Министерством общественной безопасности КНР.

Целью кампании стали преступные сети и их организаторы. Полиция и пограничные власти арестовали 93 группы, нарушающие безопасность границы, а также раскрыли 25 притонов, функционирующих в качестве перевалочных станций, изъяв при этом 412 транспортных средств.