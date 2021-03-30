Мурманск, 31 марта, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Торги, результатом которых должно было стать подписание договора на утилизацию судна «Гусфар-1», не состоялись. На контракт со стартовой ценой от 5,5 млн рублей желающих не нашлось — не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до 29.03.2021 года 09:00:00 (по московскому времени) не подана ни одна заявка», — отмечается в протоколе комиссии.

Планировалось, что судно утилизируют до 30 сентября 2021 года.

Напомним, траулер более 13 лет назад был задержан за незаконный промысел биоресурсов и изъят в доход государства. Его пытались продать в 2010 году, минуя конкурентную процедуру, и это стоило карьеры бывшему главе магаданского Росимущества.

Тендеры на утилизацию также были объявлены ещё для трёх судов. Аукционы по ним пройдут в апреле.

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