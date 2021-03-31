Шанхай, Китай, , 02:22 — REGNUM Всесторонняя туристическая выставка «Туризм Плюс Шанхай 2021» открылась здесь в китайском Шанхае 29 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Площадь выставки, которая продлится до 3 апреля, составляет 600 тыс. кв метров. Выставка имеет четыре раздела. Почти 100 форумов и саммитов, а также 29 конкурсов и наградных мероприятий будет проведено в рамках мероприятия.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 5000 экспонентов и 400 тыс. посетителей.

Глава городского управления культуры и туризма Фан Шичжун заявил на церемонии открытия выставки, что Шанхай запускает план по развитию туристической индустрии путем создания ряда туристических курортов мирового класса и высококачественных туристических направлений.

Шанхай также ускорит цифровую трансформацию и повысит уровень обслуживания в сфере культуры и туризма, чтобы превратиться во всемирно известный туристический город, добавил Фан.