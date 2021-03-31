Анга-Роа, Чили, , 02:23 — REGNUM В Тихом океане, к юго-востоку от чилийского острова Пасхи, 30 марта произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 970 километрах к юго-востоку от расположенного на юго-западе острова Пасхи чилийского города Анга-Роа (3,4 тыс.) — единственного постоянного населённого пункта острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О возможной угрозе цунами не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,2, которое стало вторым за 30 марта.

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