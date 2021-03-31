Пекин, , 02:14 — REGNUM Китай наказал 8422 чиновника за нарушение кодекса поведения из восьми пунктов в феврале, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Эти должностные лица проходили по 5864 дел.

Согласно заявлению, в число наказанных должностных лиц вошли 45 чиновников уровня округов или эквивалентных, а также 651 человек уровня уезда или эквивалентного.

Кроме того, 4366 человек были наказаны за бюрократизм или формализм, еще 3505 — за невыполнение своих обязанностей в сфере содействия социально-экономическому развитию или защиты окружающей среды.

В общей сложности 4056 человек были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение, включая дарение или принятие подарков, а также предоставление несанкционированных пособий или премий.

В конце 2012 года КПК опубликовала свод из восьми правил бережливости в борьбе с нежелательными практиками.