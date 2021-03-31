Пекин, , 02:06 — REGNUM Государственные предприятия Китая обеспечили устойчивый рост в первые два месяца года, несмотря на низкие базовые эффекты, сообщили в Министерстве финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Совокупная прибыль китайских госпредприятий выросла на 150% в годовом исчислении до 548,94 млрд юаней (около $83,92 млрд) за первые два месяца года, свидетельствуют данные министерства.

Темпы роста, компенсирующие базовые эффекты, составили 10,2% в период с января по февраль, говорится на сайте министерства.

С января по февраль общая выручка государственных предприятий выросла на 33,7% в годовом исчислении, достигнув более чем 10,19 трлн юаней.

Соотношение долга к активам госпредприятий в конце февраля составило 64,3%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные министерства.