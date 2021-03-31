Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Овчарка по кличке Мейджор, хозяином которой является американский президент Джо Байден, вновь укусила человека, 30 марта передает телеканал CNN.

По сведениям журналистов, собака напала на сотрудника Службы национальных парков 29 марта. Работники медицинской службы Белого дома осмотрели пострадавшего и не нашли у него серьезных ран. После этого он вернулся к своей работе

Майкл Лароса — представитель супруги американского лидера Джилл Байден — заявил, что животное все еще привыкает к новой обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Мейджор укусила на одного из охранников Белого дома. Из-за этого собаку и другую овчарку по кличке Чемп отправили в семейный дом Байдена в штате Делавэр. 24 марта пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки сообщила, что питомцев президента вернули в Белый дом.

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