Гавана, , 02:04 — REGNUM На Кубе за минувшие сутки выявили 1008 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По данным ведомства, более 1000 инфицированных за один день выявили на Кубе впервые за последние две недели. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 74 212 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

«Показатели за сегодня свидетельствуют о сложности эпидемиологической обстановки, так как выявлено бурное распространение инфекции в большей части страны», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

По-прежнему главным очагом распространения инфекции остается Гавана — на нее приходится более половины вновь выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа.