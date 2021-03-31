Пекин, , 01:59 — REGNUM Один из крупнейших страховщиков Китая China Life Insurance Company Limited сообщил о росте премиальных доходов в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Премиальный доход компании в прошлом году составил около 604,67 млрд юаней (около $92,49 млрд), что на 7,9% больше, чем годом ранее, говорится в заявлении страховщика.

В разбивке премиальные доходы компании от страхования жизни, медицинского страхования и страхования от несчастных случаев выросли на 7,6%, 9,6% и 6,6% соответственно.

Чистая прибыль страховщика, приходящаяся на акционеров, в 2020 году превысила 50,26 млрд юаней.