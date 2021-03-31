Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 30 марта понизились. Меньше других потерял Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 104,41 пункта (0,31%), понизившись до уровня 33 066,96 пункта. S&P 500 понизился на 12,54 пункта (0,32%), до уровня 3958,55 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 14,25 пункта (0,11%), понизившись до уровня 13 045,39 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,22, до уровня $60,39 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах в Европе 30 марта нефть марки Brent торгуется в минусе.

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