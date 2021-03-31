Ухань, Китай, , 01:54 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй поставила более 6,32 млн доз вакцин против коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего числа привившихся, более 440 тыс. человек поставили себе две полные дозы вакцин, сообщили на пресс-брифинге 29 марта, посвященном усилиям по вакцинации от COVID-19.

Люди с более высоким риском заражения будут вакцинированы в первую очередь в таких сферах, как здравоохранение, транспорт, образование и сфера услуг, а также в трудоемких отраслях промышленности, сказал заместитель директора провинциального центра профилактики и борьбы с болезнями Хуан Сибао.

С 25 марта Хубэй активизировал свои усилия по вакцинации от COVID-19, чтобы охватить людей в возрасте 18 лет и старше, а также расширил доступ к вакцинам для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Помимо медицинских учреждений, по всей провинции Хубэй были созданы импровизированные места вакцинации с удобным расположением вблизи таких районов, как колледжи, университеты и крупные корпорации.