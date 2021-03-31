Пекин, , 01:46 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за первые два месяца текущего года объем производства бытовой техники в Китае значительно вырос, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по февраль текущего года объем производства холодильников и стиральных машин достиг соответственно 12,1 млн и 13,1 млн единиц, увеличившись на 83% и 68,2% в годовом исчислении соответственно.

По данным министерства, объем производства кондиционеров также вырос на 70,8% в годовом исчислении и составил около 29,4 млн.

В 2020 году производство холодильников и стиральных машин в стране достигло 90,2 млн и 80,4 млн единиц соответственно, что на 8,4% и 3,9% больше, чем в 2019 году, в то время как производство кондиционеров упало на 8,3% в годовом исчислении до 210,6 млн единиц.