Пекин, , 01:43 — REGNUM Объемы безналичных платежей, обрабатываемых китайскими банками, продолжали неуклонно расти в 2020 году, а мобильные платежи сохраняли динамику роста предыдущих кварталов, показали данные центрального банка Китая, передает агентство Синьхуа.

Объем денежных средств, задействованных в безналичных расчетах, включая коммерческие бумаги, банковские карты и средства онлайн-платежей, в прошлом году составил 4 013,01 трлн юаней (около $613,84 трлн), что на 6,18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Народный банк Китая.

Только в четвертом квартале объем безналичных платежей вырос на 10,29% по сравнению с предыдущим годом и составил 1069,33 трлн юаней. В частности, объемы мобильных платежей сохранили тенденцию к росту в 2020 году, а их общий объем подскочил на 24,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 432,16 трлн юаней.

По данным центрального банка, в прошлом году объем операций по банковским картам составил 888 трлн юаней, что на 0,18% больше, чем в прошлом году.