Москва, , 01:41 — REGNUM Встреча заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова и президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла в Каракасе в рамках визита российского вице-премьера. Об этом 30 марта венесуэльский лидер сообщил в своем Twitter.

Мероприятие состоялось в президентском дворце «Мирафлорес». Стороны обсудили текущую повестку и итоги встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

В мероприятии приняли участие и другие члены комиссии, представляющие сферы экономики, транспорта и здравоохранения. В ходе встречи Борисов и вице-президент по экономическим вопросам Венесуэлы Тарек эль-Айссами подписали заключительный акт по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Юрий Борисов и Тарек эль-Айссами заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Венесуэлы в исследовании и использовании космического пространства.

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