Рыбинск, Ярославская область, , 01:40 — REGNUM Спасателям удалось ликвидировать пожар в цехе кожгалантереи на заводе «Магма» в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что отрытое возгорание было ликвидировано к 00:02 по московскому времени. Отмечается, что огнем была охвачена площадь 3000 квадратных метров. Пострадавших при пожаре не было. В ликвидации возгорания принимали участие 56 человек личного состава и 19 единиц спецтехники. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 марта загорелись цеха на территории бывшего завода «Магма» в Ярославской области. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако затем огонь перекинулся на другие здания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области горит завод