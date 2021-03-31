Токио, , 01:23 — REGNUM Разработчики будущей игры Forspoken выложили в сеть новый трейер. Видео было опубликовано 30 марта на YouTube-канале PlayStation.

В ролике длительностью около двух минут создатели игры показали расширенные версии видеофрагментов с геймплеем (игровым процессом), которые были включены в предыдущий трейлер. Одними из самых ярких моментов являются встречи главной героини Фрей Холланд с драконом и существом, похожим на медведя.

Разработкой Forspoken (ранее — Project Athia) занимается японская студия Luminous Productions. Ожидается, что релиз игры состоится в 2022 году на ПК и консоли PlayStation 5. Роль главной героини исполнит актриса Элла Балинска («Ангелы Чарли»).

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