Токио, , 01:20 — REGNUM Извержение вулкана Отакэ произошло 31 марта на небольшом острове Суваносэ на юго-западе Японии, сообщается на сайте национального метеорологического управления страны.

Отмечается, что в радиусе 1 км от кратера выявлен выброс крупных пород. Специалисты метеорологического управления повысили уровень опасности извержения со второго до третьего по пятибалльной шкале.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В 4 км от вулкана располагается поселок. Предыдущее извержение на Отакэ произошло в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал на протяжении шести тысяч лет.

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