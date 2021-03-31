Варшава, , 01:04 — REGNUM Выпуск каждого обновления Cyberpunk 2077 приближает момент возвращения игры в магазин PlayStation, заявил старший вице-президент CD Projekt Red Михаил Новаковски на встрече с инвесторами. Об этом 30 марта сообщил портал Kotaku.

«Однако окончательное решение, как вы должны понимать, остается за Sony», — сказал Новаковски, добавив, что разработчики верят в то, что они приближают момент возвращения игры на платформу Sony.

«Так что давайте подождем и посмотрим», — подытожил представитель CD Projekt Red.

Напомним, Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation в декабре 2020 года. Компания приняла такое решение после того, как многие владельцы её игровых консолей стали жаловаться на плохое качество игры и её низкую производительность.

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