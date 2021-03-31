Москва, , 01:02 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил 30 марта.

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«Я вакцинировался», — сказал глава Минздрава России в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Михаил Мурашко заявил, что пожилые люди лучше переносят вакцину от COVID-19, чем молодежь. Кроме того, он сообщил, что в России среди несовершеннолетних в ближайшие месяцы могут начаться испытания препарата для иммунизации от коронавирусной инфекции.

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