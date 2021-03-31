Мытищи, Московская область, 31 марта 2021, 00:48 — REGNUM На месте пожара в частном доме в подмосковных Мытищах нашли обгоревшее тело, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, в доме, где забаррикодировлся мужчина, открывший огонь, могли найти тело самого стрелка. Однако труп сильно обгорел, поэтому потребуется проведение ДНК-экспертизы.
В настоящее время пожар в доме стрелка уже потушен.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина в посёлке Вешки городского округа Мытищи открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.