Варшава, , 00:47 — REGNUM Студия CD Project Red сообщила, что сейчас работает над версией игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консолей нового поколения. Компания разместила публикацию 30 марта на своём YouTube-канале.

PR-менеджер компании Радек Грабовски написал на своей twitter-странице, что релиз этой версии третьего «Ведьмака» может состоятся во второй половине 2021 года. Разработчики отметили, что игра получит «визуальные и технические» улучшения, а также поддержку технологии трассировки лучей.

https://twitter.com/gamebowski/status/1376930255257108480

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Project Red в 2022 году планирует изменить подход к разработке игр. Генеральный директор компании Адам Кичиньский, в частности заявил, что студия расширит свои производственные возможности и будет «параллельно» развивать проекты франшиз Cyberpunk 2077 и «Ведьмак».

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