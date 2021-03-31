Париж, , 00:46 — REGNUM Национальное собрание Франции 30 марта единогласно приняло решение предоставить французским заключенным право требовать изменения условий содержания. Об этом сообщает Ouest France.

Если в результате проверки условия будут сочтены недостойными, заключенным предоставят другие условия содержания.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти оценил данное решение как «исторический шаг вперед». Однако он признал, что один только этот законопроект «не решит проблемы переполненности тюрем». В начале марта в ходе первого чтения законопроекта в сенате страны министр заявил, что 849 заключенных «в настоящее время вынуждены спать на матрасах на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Европейский суд по правам человека осудил Францию за условия содержания под стражей в переполненных тюрьмах.

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