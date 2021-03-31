Белград, , 04:56 — REGNUM Хотя туристический сезон официально начинается 14 мая, греческие границы для сербских туристов будут открыты скорее всего уже в середине апреля — два перехода из Северной Македонии и один из Болгарии, заявил 30 марта министр туризма Греции Харрис Теохарис в интервью сербскому новостному агенству RTS. Он добавил, что в 2021 году он надеется принять десятки и сотни тысяч туристов из Сербии.

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Граждане Сербии смогут в 2021 году отправиться в отпуск в Грецию. Необходимо лишь подтверждение того, что они были привиты какой-либо вакциной от коронавируса, и что у них отрицательный ПЦР-тест. Для детей до 10 лет — это не обязательно.

Министр туризма Греции Харрис Теохарис отметил, что все сертификаты могут быть использованы в течение 18 месяцев, согласно договорённости.