Варшава, , 00:26 — REGNUM CD Projekt Red в 2022 году будет «параллельно» развивать франшизы Cyberpunk 2077 и «Ведьмак» заявил генеральный директор компании Адам Кичиньский в ролике, опубликованном 30 марта на YouTube-канале компании.

Глава студии добавил, что CD Projekt Red в рамках реализации новой стратегии расширит свои производственные возможности. Кичиньский также заявил, что разработчики хотят уйти от модели разработки преимущественно ролевых игр класса AAA (игры топ-уровня) и планируют начать выпускать игры смешанных жанров с «ядром» подобных ролевых игр.

Кроме того, компания хочет перейти подхода разработки, «ориентированного на качество», к подходу, ориентированному не только на качество, но и на команду.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1376923570287353856

Стоит отметить, что CD Projekt Red также объявила о приобретении канадской студии Digital Scapes, офис которой расположен в Ванкувере. Компания решила переименовать её в CD Projekt Red Vancouver.

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