Бургас, Болгария, , 00:24 — REGNUM Болгарские полицейские изъяли в порту Бургас партию из более 13 млн контрабандных сигарет, направлявшихся в Венгрию, сообщает пресс-служба прокуратуры Болгарии.

Сообщается, что контейнер с контрабандой прибыл паромом из Грузии. В нем находились 651 062 пачки сигарет, марки которых были неизвестны на болгарском рынке. При этом указывается, что груз изначально направлялся в Венгрию. Общая стоимость изъятой контрабанды оценивается в $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Польше изъяли крупную партию контрабандных сигарет из Белоруссии. Партия из 20 тыс. пачек была обнаружена таможенниками в товарном поезде на польско-белорусской границе в пункте «Семеновка». Общая стоимость груза оценивается в $77,5 тыс.

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