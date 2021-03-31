Белград, , 01:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 30 марта встретился с главой чешского МИД Томашем Петричеком, с которым он обсудил укрепление двустороннего экономического и парламентского сотрудничества, а также инвестиции, увеличение объёма торговли и ряд проектов в различных областях, представляющих интерес для обеих стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вучич поблагодарил Петричека за его визит и подчеркнул, что регулярные контакты и встречи чиновников имеют огромное значение для улучшения отношений Сербии и Чехии.

Он особенно высоко оценил проведение экономического форума двух стран в условиях пандемии, что отражает здоровый интерес компаний и бизнесменов к расширению бизнеса, чтобы как можно скорее возобновить регулярные экономические потоки «после чрезвычайно трудного года».

«Сербия очень уважает экономические достижения Чехии в предыдущем десятилетии. Я уверен, что мы справимся с пандемией и что наше экономическое сотрудничество способствует смягчению серьезных экономических последствий пандемии как можно скорее, чтобы мы могли начать реализацию будущих проектов, которые повысят качество жизни людей», — отметил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия стала одной из стран с лучшими условиями для иностранных инвесторов, поскольку она политически стабильна и имеет отличную команду экспертов, которые благодаря «своему труду создали уникальный притягательный инвестиционный климат».