Белград, 31 марта, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 30 марта встретился с главой чешского МИД Томашем Петричеком, с которым он обсудил укрепление двустороннего экономического и парламентского сотрудничества, а также инвестиции, увеличение объёма торговли и ряд проектов в различных областях, представляющих интерес для обеих стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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Вучич поблагодарил Петричека за его визит и подчеркнул, что регулярные контакты и встречи чиновников имеют огромное значение для улучшения отношений Сербии и Чехии.

Он особенно высоко оценил проведение экономического форума двух стран в условиях пандемии, что отражает здоровый интерес компаний и бизнесменов к расширению бизнеса, чтобы как можно скорее возобновить регулярные экономические потоки «после чрезвычайно трудного года».

Александр Вучич «Сербия очень уважает экономические достижения Чехии в предыдущем десятилетии. Я уверен, что мы справимся с пандемией и что наше экономическое сотрудничество способствует смягчению серьезных экономических последствий пандемии как можно скорее, чтобы мы могли начать реализацию будущих проектов, которые повысят качество жизни людей».

Он подчеркнул, что Сербия стала одной из стран с лучшими условиями для иностранных инвесторов, поскольку она политически стабильна и имеет отличную команду экспертов, которые благодаря «своему труду создали уникальный притягательный инвестиционный климат».