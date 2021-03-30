Президент Сербии: сотрудничество Белграда и Праги поможет одолеть кризис
Белград, 31 марта, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 30 марта встретился с главой чешского МИД Томашем Петричеком, с которым он обсудил укрепление двустороннего экономического и парламентского сотрудничества, а также инвестиции, увеличение объёма торговли и ряд проектов в различных областях, представляющих интерес для обеих стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».
Вучич поблагодарил Петричека за его визит и подчеркнул, что регулярные контакты и встречи чиновников имеют огромное значение для улучшения отношений Сербии и Чехии.
Он особенно высоко оценил проведение экономического форума двух стран в условиях пандемии, что отражает здоровый интерес компаний и бизнесменов к расширению бизнеса, чтобы как можно скорее возобновить регулярные экономические потоки «после чрезвычайно трудного года».
Он подчеркнул, что Сербия стала одной из стран с лучшими условиями для иностранных инвесторов, поскольку она политически стабильна и имеет отличную команду экспертов, которые благодаря «своему труду создали уникальный притягательный инвестиционный климат».