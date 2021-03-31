Рыбинск, Ярославская область, , 00:18 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области горят цеха на территории бывшего завода «Магма». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар на заводе ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.36 вечера 30 марта. Очаг возгорания находился в цехе кожной галантереи. Изначальная площадь пожара составляла 400 квадратных метров, однако огонь перекинулся на другие цеха.

В результате пожар удалось локализовать на общей площади в 3000 квадратных метров. На месте работает 19 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС. В 23.19 была объявлена локализация огня, в 0.02 31 марта открытое горение по сообщению МЧС ликвидировано.

Пожарные на заводе Yarnews.net

Идет разбор завалов и проливка пострадавших цехов. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.