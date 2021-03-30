В Ярославской области горит завод
Рыбинск, Ярославская область, 31 марта, 2021, 00:18 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области горят цеха на территории бывшего завода «Магма». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.36 вечера 30 марта. Очаг возгорания находился в цехе кожной галантереи. Изначальная площадь пожара составляла 400 квадратных метров, однако огонь перекинулся на другие цеха.
В результате пожар удалось локализовать на общей площади в 3000 квадратных метров. На месте работает 19 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС. В 23.19 была объявлена локализация огня, в 0.02 31 марта открытое горение по сообщению МЧС ликвидировано.
Идет разбор завалов и проливка пострадавших цехов. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.