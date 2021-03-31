Марсель, Франция, , 00:11 — REGNUM 28-летний французский полицейский был приговорен к трем месяцам лишения свободы условно за то, что ранил 51-летнего мужчину после манифестации 6 июня 2020 года в Марселе. Об этом 30 марта сообщает Le Parisien.

6 июня 2020 года возвращавшийся домой 51-летний мужчина был избит полицейским, который толкнул его, ранив лицо и голову. Ранее в том же городе проходила демонстрация против полицейского насилия, в которой пострадавший не участвовал.

Есть несколько свидетелей, которые утверждают, что 50-летнего мужчину толкнули в спину. После удара о стену здания мужчина потерял сознание. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили его в больницу, подозреваемый был быстро схвачен.

Судья удовлетворил просьбу полицейского не включать этот обвинительный приговор в Бюллетень Nº 2 его досье, что позволит ему оставаться на государственной службе при условии, что против него не будет возбуждено дисциплинарное дело.