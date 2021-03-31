31 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 09:22 — REGNUM В опустевших «репинских» залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

Бюст Ильи Репина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экскурсия по выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Масштабная выставка художественных произведений Ильи Ефимовича Репина, проходившая в Москве в 2019 году в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках масштабного сотрудничества в 2021—2022 годах, продолжила жизнь в европейских музеях.

Бюст Пирогова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Большое количество живописных произведений и графики Репина выставляется в Хельсинки, в Финской национальной галерее, и в Пути Пале в Париже. Место для экспозиции выбрано не случайно. Художник последние годы своей жизни прожил в усадьбе Пенаты, там же он умер и похоронен. Творчество Репина тесно связано с представлениями о русском реализме и передвижничестве. Произведения художника являются мерилом достижений русского искусства.

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители могут впервые увидеть произведения, которые не выставлялись на выставке 2019 года. А так же произведения, относящиеся к «пенатскому», малоизученному периоду жизни мастера.

Картина «Неверие Фомы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставку открывает евангельская композиция «Неверие Фомы» 1921—1922 из частного собрания, показывающая пример монументального полотна из позднего периода творчества художника, отличающегося яркими красками.

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В этом же зале выставлены женские портреты из частных коллекций, мужские портреты из собрания коллекции Третьяковской галереи.

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отдельное место в экспозиции занимает тема связанная с картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», написанная Репиным в 1885 году. Картина с 2018 года находится на реставрации. Из Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского привезена в Москву более поздняя версия картины — 1909 года «Сыноубийца», а так же этюды, эскиз, подготовительные работы.

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сыноубийца», 1909 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В раздел входит мультимедийная программа, раскрывающая историю создания картины. Показана хроника современного процесса технико-исторических исследований и реставрации полотна. На выставке представлены графические полотна, написанные углем на холсте, которые не выставлялись на выставке в 2019 году.

Графические полотна Ильи Репина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Графические полотна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 30 марта 2021-го по март 2022 годов в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, дом 10.