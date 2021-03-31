Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Олимпийского чемпиона по скелетону Джимми Ши обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Об этом 30 марта сообщает Associated Press.

Ши впервые предстал перед судом 29 марта в США по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. Инцидент произошел в 2020 году, сообщается в судебных документах.

Адвокат спортсмена Руди Батиста заявил, что обвинения являются клеветой со стороны семьи и недопониманием того, что его клиент на самом деле нежно трогал ребенка.

Ши, которому 52 года, планирует заявить о своей невиновности и верит, что обвинения должны быть сняты.

Издание не сообщает, в каких отношениях подсудимый находился с жертвой, чтобы защитить личность ребенка.

Напомним, что Ши выиграл золото на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и стал олимпийцем в третьем поколении.