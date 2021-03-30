Варшава, , 23:59 — REGNUM Студия CD Project Red решила пересмотреть подход к многопользовательскому дополнению игры Cyberpunk 2077. Новое видео компания опубликовала 30 марта на своём YouTube-канале.

«Ранее мы намекали, что наша следующая AAA-игра (игра топ — уровня — ИА REGNUM) будет многопользовательской игрой Cyberpunk, но мы решили пересмотреть этот план», — сказал глава CD Project Red Адам Кичиньский.

Руководитель студии пояснил, что вместо того, чтобы бросать все силы на один онлайн-проект, разработчики сосредоточатся на включении многопользовательского режима во все свои франшизы. При этом Кичиньский отметил, что CD Projekt Red по прежнему будет нацелена на выпуск однопользовательских сюжетные ролевые игры класса AAA, но предпримет «продуманные шаги» для развития онлайн-проектов.

Напомним, в декабре 2020 года Адам Кичиньский заявил, что многопользовательский компонент Cyberpunk 2077 геймерам стоит рассматривать не как онлайн-режим в игре, а как отдельный продукт. Тогда он сказал, что это будет «отдельное специализированное производство, большое производство».

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