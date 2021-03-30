Москва, 31 марта, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили вечером 30 марта в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, электросетевым организациям поручено привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Под особый контроль также взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», отметили в пресс-службе.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, до вечера среды, 31 марта, в Москве ожидаются дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. К вечеру в столице может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы для марта.