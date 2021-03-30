Анкара, , 23:58 — REGNUM Отношения между Турцией и Китаем за последнее десять лет вышли на новый уровень «стратегического партнёрства» и развиваются изо дня в день благодаря взаимным визитам на высшем уровне. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7 30 марта.

В турецких СМИ напомнили, что министр иностранных дел Китая Ванг Йи, прибывший в Анкару на прошлой неделе, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Основными темами, рассмотренными на встречах, стали борьба с эпидемией, продвижение сотрудничества в области вакцинации, проект «Дорога поколений» и «Средний коридор», искусственный интеллект, 5G инфраструктурные проекты.

По словам турецких журналистов, после того, как пандемия началась в Турции в марте 2020 года, Анкара проводила консультации с Китаем по борьбе с эпидемией. Турция, таким образом, стала одной из немногих стран в мире, которые участвовали в исследованиях третьей фазы испытаний китайской вакцины и до сих пор вакцинировали около 15 миллионов жителей. В ходе контактов китайского министра Йи с турецкими лидерами было принято решение продолжить сотрудничество между двумя странами в борьбе против эпидемии.